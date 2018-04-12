В Башкирии упали объемы инвестиций и строительства

Министерство экономического развития Башкирии на основе данных Башкортостанстата провело мониторинг социально-экономического развития республики. Сравнивались основные экономические показатели и их изменение за прошедший год: начало 2018-го к началу 2017-го (январь-февраль к январю-февралю).

По многим показателям изменения незначительные или даже едва заметные. Но некоторые из данных очень интересны. Например, по строке «Строительство» снижение объемов работ в 2017 по отношению к 2016-му составило 9,6%. А уже в этом году, 2018 в сравнении с 2017, строить стали меньше на 25,3%.

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал по отношению к 2016-му увеличился на 2,5%. В текущем же году по отношению к 2017-му этот показатель снизился на 30%.

Снижение ввода в действие жилых домов в минувшем году было на уровне 8%. В этом году темпы снижения увеличились в два с половиной раза до 18,6%.

Теперь к хорошим новостям. Объем розничной торговли в этом году вырос на 3,4%. В прошлом году этот рост был значительно ниже: 0,8%. Вполне возможно, это произошло ввиду увеличения роста зарплаты населения: номинальная получка (начисленная, до вычета налогов) составила в этом году 30 190 рублей, тогда как годом ранее она была значительно ниже: 26 760 рублей.

Реальная зарплата (полученная на руки и скорректированная на показатель инфляции) в этом году выросла на 9,1%. В прошлом году ее увеличение составило всего 1,5%.

Уровень зарегистрированной безработицы в этом году на уровне 1,12%, в прошлом году безработица была на уровне 1,2%.