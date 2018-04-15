Башкирия планирует привлечь в 2018 году 300 млрд рублей инвестиций

По итогам 2018 года инвестиции в основной капитал Башкирии должны составить не менее 300 млрд рублей,. Об этом глава региона Рустэм Хамитов сообщил в интервью ТАСС в рамках общения на площадках Красноярского экономического форума.

- Наша задача - не менее 300 млрд рублей иметь. Мы еще не дойдем до уровня 2016 года, но существенно увеличим цифры по отношению к 2017 году, — сказал руководитель Башкирии.

Рустэм Хамитов пояснил, что рассчитывает на поступление инвестиций от крупных российских компаний, а также иностранные вливания. Речь идет примерно о $100 млн китайских инвестиций в строительство цементного завода, порядка $150 млн австрийских инвестиций в создание производства белого цемента для медицинских целей.

По его словам, планируется также продолжение модернизации ряда крупнейших предприятий в Стерлитамаке и развитие лесопереработки.

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