Оседлать бюрократию: в Уфе обсудили проблемы роста инвестиций

Тон обсуждению задал начальник профильного департамента минэкономразвития России Дмитрий Вахруков. Он заявил, что «экономика – это не федеральный уровень», поскольку инвестиции происходят в регионах. И коснулся больной темы доверия между властью и бизнесом.

- Мы разучились вести диалог с бизнесом, - признался он.

И объяснил, почему. Во-первых, раньше очень много говорилось о нечистоплотности бизнеса, о неких схемах, и почти ничего – о его успехах. Во-вторых, чиновники опасаются поддерживать бизнес, потому что в результате могут прийти люди из надзорных органов и спросить, почему они поддерживают того или иного предпринимателя.

- Инвестиции – это прежде всего уровень доверия, - сказал Дмитрий Вахруков.

Чтобы восстановить доверие и устранить риск обвинений в незаконном покровительстве бизнесу, минэкономразвития предлагает принять закон об инвестиционной деятельности, в котором будет подробно расписан Регламент сопровождения инвестпроектов. И этот нормативный документ, по замыслу инициаторов, станет спасительным инструментом.

- Должны быть заданы правила игры, которые не будут зависеть от смены команды на любом уровне,- пояснил Дмитрий Вахруков. – Наша цель – создать инвестиционную среду, прозрачную и понятную для бизнеса и власти.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Министерством предлагается упростить схему взаимодействия инвестора, государства и банков при помощи региональных координаторов, которые возьмут на себя процесс сопровождения инвестпроектов. Эту систему «Единого окна» и обсудили в Уфе.

- Сейчас инвестиционный цикл в среднем составляет – 1-2 года, мы ставим задачу сократить этот срок в разы – до 4-5 месяцев, - пояснил позже Дмитрий Вахруков.

В качестве примера в ходе обсуждения приводили Америку, где от начала идеи разработки сланцевого месторождения до реализации проекта может пройти всего 18 дней, и Россию, где чтобы построить мусорный полигон – необходимо почти три года.

Банки - заложники системы

В этой бюрократической процедуре немалую роль играют банки, которые финансируют проекты. Хотя как такового проектного финансирования в стране практически нет. Таковы нынешние правила.

- На мой взгляд, банки переоценивают свои риски, - сказал Дмитрий Вахруков.

По словам участников совещания, например, для обеспечения финансирования банки кроме бизнес-плана требуют 30% собственных средств от автора проекта, а также залог. А в качестве залога принимают только ликвидные активы, например, недвижимость в центре города, что для производственников явно составляет проблему.

- Я признаю, что с проектным финансированием проблемы в целом в стране, и в Сбербанке в частности, - сказал директор проекта ПАО «Сбербанк» Владимир Маринов, - потому что это высокорискованные проекты.

- В России порядка 6% доходят до реализации своих инвестпроектов, а надо минимум 50%, - позже констатировал исполнительный директор Союза «Координационный центр регионального развития» Павел Штафетов.

Кто-то заметил, что из-за таких условий 99% бизнес-проектов отсекается и не получает финансов.

«Говори правду»

Генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин был очень откровенен. Он сказал, что его коллеги посоветовали ему говорить правду.

- У нас существует большой разрыв между действительностью и отчетами, - задал интригу он. – Например, по отчетам в стране с очистными сооружениями все хорошо, а на самом деле 70% надо сносить, они построены в 60-е годы.

Еще пример, который заставляет задуматься, в какой же реальности мы живем: полигоны ТБО и система ГЛОНАСС.

По словам Алексея Макрушина, в Московской области ежегодно накапливается по 11 млн тонн отходов, а вмещают в себя все полигоны – 8 млн тонн. Вопрос: куда деваются остальные миллионы тонн отходов?

- Все грузовики оснащены системой ГЛОНАСС, но куда они едут – неизвестно, - сообщил он. То есть трудно понять, куда эти отходы вывозятся, даже с такой современной системой навигации.

Уфа – «большой торговый центр»

Одним из спикеров совещания выступил председатель Уфимского городского совета Валерий Трофимов или «глава города Уфы», как его представил модератор. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что стоит задача довести уровень инвестиций до 25% ВВП страны.

- Для Башкирии это означает ежегодно привлекать инвестиции на сумму в 650 млрд руб, для Уфы – 450 млрд руб, - привел цифры «глава города». – Сегодня Башкирия привлекает 350 млрд руб, Уфа -250 млрд.

- Я не чиновник, не получаю деньги за свою должность, - поделился Валерий Трофимов. – Муниципалитет практически ничем не может повлиять на инвестиционную среду. Мы можем предоставить льготы по аренде и рассрочку по выкупу недвижимости. И это всё, если не считать коррупционных схем.

Его слова сидевший рядом бизнесмен воспринял довольно скептически:

- Такое впечатление, что у нас город – сплошной торговый центр.

Это, видимо, можно понимать, как подтверждение того, что под торговые центры легче получить инвестиции, чем для производственных предприятий.

Валерий Трофимов сказал, что в Уфе между тем есть такие проекты, которые требуют огромных вливаний, сравнимых с несколькими годовыми бюджетами города. Речь идет об инфраструктурных проектах, те же мосты, развязки или трубопроводы в ЖКХ стоят миллиарды рублей.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Позже на совещании минэкономразвития России рассматривались 15 региональных инвестпроектов, и тут депутат уфимского горсовета Андрей Носков внес предложение:

- Надо первоначальный взнос на инфраструктурные проекты или социальные и по ЖКХ снизить с 30 до 10%. Речь идет об условиях предоставления банками кредитов.

- Эта тема внутри минстроя обсуждается, - включился один из участников совещания. – Это будет большим стимулом. Возможно, 20 недостающих процентов будет предоставлять институт развития?

- Или касса взаимопомощи, - вступила в разговор председатель оргкомитета конкурса «Регионы – устойчивое развитие» Анна Беличенко. – Мы можем разработать такой институт и включить его в Регламент (сопровождения инвестпроектов – прим.)

«Издевательство над господдержкой»

При рассмотрении 15-ти региональных инвестпроектов довольно часто говорили о том, что в регионах нет информации о формах господдержки для реализации тех или иных проектов. Тех же формуляров единой формы – для оформления господдержки – не оказалось в Башкирии.

Это выяснилось, когда обсуждали проект «Стройинвеста» «Старый город».

- Во всех регионах нет форм господдержки, - сказал инициатор проекта депутат Уфимского горсовета Андрей Носков. – Также институтам развития необходимы полномочия.

- Это издевательство над господдержкой, - заявил один из участников круглого стола, представившийся как бывший заместитель премьер-министра правительства Башкирии.

- Мы подумаем, как ваш эмоциональный посыл зафиксировать в протоколе, - дипломатично отреагировал модератор совещания Дмитрий Вахруков.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

В Башкирии обучат специалистов по работе с частными инвестициями

В ходе совещания Дмитрий Вахруков предложил создать в Башкирии центр подготовки специалистов в органах власти по работе с частными инвестициями.

- Всю методологическую поддержку материалами мы готовы обеспечить. Мы поставим для себя определенную цель - обучить, например, 5 тысяч человек из разных регионов страны. Я прошу подумать над этим предложением, - сказал он, обращаясь к вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву.

- Думать не будем, мы принимаем сразу ваше предложение, вся необходимая поддержка - методологическая, организационная, материальная - будет оказана, - ответил вице-премьер. Он отметил, что центр, предположительно, создадут на базе Корпорации развития Башкирии.

Как будут «стимулировать» глав регионов

Начальник департамента минэкономразвития России Дмитрий Вахруков предложил оценивать деятельность регионов по их упущенным инвестиционным возможностям.

- Мы сегодня пытаемся создать систему оценки деятельности регионов не по инвестициям, которые регион привлекает, а по объему инвестиций, которые он мог привлечь, но не привлек, - сказал он. - Мы их называем «упущенные инвестиции». Процесс этот мы запустим, думаю, в этом году, когда будем понимать, сколько инвестпроектов заявлялось в регион и сколько инвестпроектов было фактически доведено до стадии инвестиционного соглашения.

Внедрение регламента сопровождения инвестиционных проектов также повлияет на заинтересованность чиновников, считает Вахруков. Мы спросили его, какая ответственность будет предусмотрена для тех, кто не станет соблюдать регламент.

- Я думаю, что в качестве ключевых показателей отдельных органов государственной власти выполнение регламента точно будет, - сказал он. – Это карьерная ответственность для многих участников процесса.

Вместо выводов

Конечно, говорить о взрывном росте инвестиций без создания соответствующих условий просто неразумно. Президент России в своем Послании Федеральному собранию 1 марта сказал важные слова о том, что если страна не преодолеет технологическое отставание, не совершит прорыв, то рискует потерять суверенитет.

- Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета, - сказал Владимир Путин. - Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития.