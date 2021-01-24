Премьер-министр Башкирии рассказал о планах развития БСК

БСК — это ведь не только пищевая сода, которая у нас на кухнях в маленьких оранжевых коробочках стоит. Без продукции БСК целые отрасли тяжелой промышленности работать не смогут — от металлургии до стекольной и строительной. Я уже не говорю про налоги, рабочие места и так далее, пишет премьер-министр.