Премьер-министр Башкирии рассказал о планах развития БСК

Премьер-министр Башкирии рассказал о планах развития БСК

Вчера, 11:45ЭкономикаАнна КононоваPhoto: Facebook
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел совещание по планам развития Башкирской содовой компании. О результатах встречи он рассказал в социальных сетях.

Андрей Назаров подчеркнул, что прошлый год особенно тяжелым оказался для БСК. Однако, по его словам, «что бы там ни происходило, но предприятие должно стабильно работать».

БСК — это ведь не только пищевая сода, которая у нас на кухнях в маленьких оранжевых коробочках стоит. Без продукции БСК целые отрасли тяжелой промышленности работать не смогут — от металлургии до стекольной и строительной. Я уже не говорю про налоги, рабочие места и так далее, пишет премьер-министр.

Он так добавила, что БСК разработала пятилетнюю программу, которая предусматривает ежегодное повышение зарплат, частичную оплату медицинских услуг, питания, занятия в фитнес-центрах, а также выплату компенсаций за вредные условия труда и субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Кроме того, по словам Назарова, компания планирует строительство для своих сотрудников новый жилой микрорайон, детский сад и школу. БСК также будет усиливать свою работу в части экологии.

БСК запустит комплексную программу полной рекультивации территорий «белых морей» за 10 лет. Кроме того, предусмотрена модернизация существующих производств и строительство девяти новых, полностью соответствующих самым высоким экологическим стандартам, рассказал Андрей Назаров.

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