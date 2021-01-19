Защитники Куштау через суд потребовали лишить БСК лицензии на разработку шихана

Защитники Куштау через суд потребовали лишить БСК лицензии на разработку шихана

Вчера, 18:08ОбществоАнна КононоваPhoto: Instagram
Жители Башкирии обратились в Арбитражный суд республики по поводу нерешенных проблем с Куштау. Защитники шихана требуют лишить лицензии БСК на разработку. Об этом сообщается в соцсетях.

Напомним, ранее Куштау получил статус ООПТ регионального значения, однако лицензия на разработку у Башкирской соды всё ещё есть. Поэтому экозащитники обратились в суд для решения вопроса. Судебное заседание, по их словам, состоялось сегодня, 19 января. В пресс-службе Арбитражного суда Башкирии пообещали предоставить комментарий позже.

Кроме того, они утверждают, что остается открытой проблема с незаконной вырубкой и восстановлением леса на Куштау. Защитники шихана требуют привлечь к ответу виновных. Суд по данному вопросу состоится 2 февраля.

В качестве нерешенных вопросов активисты называют продолжение репрессий против защитников Куштау, а также то, что не наказаны те, кто напал на их лагерь в ночь с 9 на 10 августа. Они требуют расследование действий главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова во время столкновений.

Не понесли наказание представители АО «Сырьевая компания» и ОАО «Башкирская содовая компания», нанятые спортсмены (хотя как называть таких людей спортсменами?!), применявшие насильственные действия по отношению к защитникам шихана, пишут активисты.

Они также возмущены бездействием полиции, несмотря на обращения и заявления жителей Башкирии.

Напомним, экоактивисты встали на защиту шихана Куштау против разработки его «Башкирской содовой компанией». В их лагере прошли столкновения с сотрудниками компании и охранным предприятием. В проблему вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, который запретил разработку. Позже Куштау получил статус ООПТ.

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