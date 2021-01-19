Защитники Куштау через суд потребовали лишить БСК лицензии на разработку шихана

В качестве нерешенных вопросов активисты называют продолжение репрессий против защитников Куштау, а также то, что не наказаны те, кто напал на их лагерь в ночь с 9 на 10 августа. Они требуют расследование действий главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова во время столкновений.