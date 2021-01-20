Арбитражный суд отозвал у БСК лицензию на разработку Куштау

Арбитражный суд отозвал у БСК лицензию на разработку Куштау

Вчера, 13:24ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Накануне, 19 января, в Арбитражном суде Башкирии состоялось рассмотрение дела в отношении АО «Сырьевой компании», которая является главным поставщиком сырья для предприятия БСК.

Иск подавала автономная некоммерческая организация о защите и охране природы «Наследие». Также в судебном заседании участвовали представители Министерства лесного хозяйства Башкирии. Суд признал решения и действия компании полностью незаконными.

Напомним, экоактивисты встали на защиту шихана Куштау против разработки его «Башкирской содовой компанией». В их лагере прошли столкновения с сотрудниками компании и охранным предприятием. В проблему вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, который запретил разработку. Позже Куштау получил статус ООПТ.

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