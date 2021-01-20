Арбитражный суд отозвал у БСК лицензию на разработку Куштау

Напомним, экоактивисты встали на защиту шихана Куштау против разработки его «Башкирской содовой компанией». В их лагере прошли столкновения с сотрудниками компании и охранным предприятием. В проблему вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, который запретил разработку. Позже Куштау получил статус ООПТ.