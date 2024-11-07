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Андрей Назаров

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2024
В Уфе будет мост на десять полос
7 ноября, 10:03
Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии
27 октября, 15:15
Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе
18 октября, 08:29
Куда поехать в Башкирии
6 октября, 15:18
В уфимских школах запретили пирожные и жвачку
23 сентября, 16:11
Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе
16 сентября, 09:04
Башкирия выпустила 1 565 беспилотников
Перспективы развития сферы БПЛА озвучил премьер-министр региона Андрей Назаров.
7 августа, 11:44
Радий Хабиров поручил оценить разрушения от дождевого паводка
В Башкирии после обильных осадков, вызвавших подтопления и разрушения, глава Республики Радий Хабиров поручил оперативно оценить ущерб и приступить к восстановительным работам, сообщает пресс-служба правительства региона.
29 июля, 14:21
Власти Уфы разрешили планировку территории в лесу возле ВДНХ
22 апреля, 08:00
В Башкирии после зимы стало меньше безработных
Премьер-министр Башкирии рассказал о том, что за последние пять лет уровень безработицы упал почти в два раза. Показатель упал с 4,4% до 2,3%, заявил Андрей Назаров.
4 апреля, 15:07
Премьер-министр Башкирии попросил жителей готовиться к тяжёлым временам
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров обратился к жителям и попросил позаботиться о вещах и скоте. Все из-за паводка.
29 марта, 14:53
Премьер-министр Башкирии объявил о начале подготовки к весеннему половодью
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкортостана
30 января, 07:51
2023
Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ
22 ноября 2023, 11:36
IT-специалистам в Башкирии будет проще купить жилье
В Башкирии на заседании правительства региона озвучили условия льготной ипотеки для IT-специалистов с возможной итоговой ставкой не более 4%. Региональная программа поддержки вступила в силу в июле 2023 года, сообщает пресс-служба правительства республики.
22 ноября 2023, 10:01
Кажется, началось. Компания, близкая к премьеру Башкирии, застраивает Зелёную рощу
22 ноября 2023, 07:18
От Запашных с тиграми до Киркорова с перьями: что происходит с уфимским цирком
1 ноября 2023, 09:06
Назаров назвал сверхзадачу властей для жителей Башкирии
18 сентября 2023, 05:30
2021
Несогласованный митинг, фекалии в ЖК и суд Моргенштерна. Итоги дня в Башкирии
25 марта 2021, 15:51
Премьер-министр Башкирии рассказал о планах развития БСК
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел совещание по планам развития Башкирской содовой компании. О результатах встречи он рассказал в социальных сетях.
24 января 2021, 06:45
2020
«Рисков не успеть — нет». Власти Башкирии посетили ковид-госпиталь в Стерлитамаке
22 ноября 2020, 04:36

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