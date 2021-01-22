Эдуард Давыдов: «БСК» запускает крупнейший инвестиционный проект в Башкирии

Эдуард Давыдов: «БСК» запускает крупнейший инвестиционный проект в Башкирии

Вчера, 19:58Общество
Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов и руководитель ООО «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков подписали совместный контракт.

В его рамках компании разработают проект промышленного применения минерального продукта содового производства (МПСП) в строительной сфере, сельском и дорожном хозяйстве. По словам Давыдова, это позволит получить новый товарный продукт из отходов предприятия.

Также планируется совместная реализация экологических проектов, одним из которых станет рекультивация «белых морей» в Стерлитамаке.

«Это боль для жителей не только нашего города, но и республики. „ВЭБ Инжиниринг“ — надежный партнер федерального уровня, который может решить нашу основную задачу», — сказал Давыдов.

Стоит отметить, что «ВЭБ Инжиниринг» отвечает за зеленую экономику, занимаясь ее финансированием, продвижением и регулированием этой сферы. Как отметил Эдуард Давыдов, партнерство поможет решить не только вопросы модернизации всего производства компании, но и экологические проблемы.

В свою очередь Владимир Новиков рассказал, что контракт между «ВЭБ Инжиниринг» и БСК направлен на развитие отношений между компаниями и работу в регионе в целом. В том числе на техническую и технологическую поддержку в области зеленого финансирования и зеленого строительства.

Руководители компаний в рамках рабочей встречи также посетили сам завод и площадки, на которых в недалеком будущем будут построены новые производственные объекты. Отмечается, что сотрудничество будет также направлено на развитие экономики республики.

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