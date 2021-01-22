Эдуард Давыдов: «БСК» запускает крупнейший инвестиционный проект в Башкирии

В свою очередь Владимир Новиков рассказал, что контракт между «ВЭБ Инжиниринг» и БСК направлен на развитие отношений между компаниями и работу в регионе в целом. В том числе на техническую и технологическую поддержку в области зеленого финансирования и зеленого строительства.