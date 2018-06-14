Правительство предложило увеличить НДС до 20%

На сегодняшнем, 14 июня, заседании правительства России то, о чем до этого так долго говорили, обрело очертания конкретных предложений, которые, по всей видимости, уже в ближайшее время могут обрести форму закона. Речь о повышении пенсионного возраста – основные параметры пенсионной реформы были на заседании Правительства рассмотрены и одобрены.

Также сегодня министры правительства во главе с премьер-министром предложили увеличить ставку НДС – налога на добавленную стоимость – с нынешних 18% до 20%. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Ставка в 18% держалась последние 10 лет.

НДС относится к косвенным налогам, которые фактически уплачивают не предприятия, а каждый из нас, делая покупку в магазине. Дело в том, что НДС входит в цену товара.

Обобщенно, цена любого товара и услуги состоит из следующих элементов: затраты на производство, зарплата работников и планируемая прибыль (наценка). На все это «накручивается» еще НДС, и в итоге получается цифра, которую мы все видим на ценниках. Соответственно, изменение НДС приводит по общему правилу к изменению цен.