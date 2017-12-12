В России планируют доработать налоговую реформу

В России планируют дорабатывать налоговую реформу. Такой вывод правительства содержится в докладе, направленном кабмином президенту РФ Владимиру Путину.

Как пишет издание Dni.ru, Путин еще год назад поручил правительству обозначить контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл, а также принять все необходимые законы в 2018 году.

Предложения по налоговой реформе собирались и обсуждались правительством в течение всего 2017 года. Например, в марте министр финансов Антон Силуанов выступил с предложением провести налоговый маневр. По его мнению, следовало сократить совокупные страховые взносы перенести налоговую нагрузку на НДС, сделав обе ставки по 22%.

Минфин рассчитывал, что такой шаг выведет бизнес из тени, что повлечет рост доходов бюджета. В результате, в 2019-2010-х годах они возросли бы почти на 450 миллиардов рублей. В то же время, эксперты подчеркивают, на торговой сфере реформы прошли бы гладко, поскольку заложить повышение НДС в цены при сокращающихся доходах граждан трудно. Специалисты уверены, что в этом случае пострадали бы самые бедные слои общества.

Пока решили не запускать реформу, поскольку она повлечет за собой много сложностей. Чиновникам пока не известно, кто после ближайших выборов составит правительства, поэтому пока никто не хочет брать на себя ответственность за радикальные изменения.