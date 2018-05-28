СМИ: НДС хотят повысить до 20%

Полученные от повышения НДС деньги правительство хочет направить на выполнение очередных «майских указов» президента России Владимира Путина. Сейчас властям на это не хватает восьми триллионов рублей. Повышение размера НДС на 2% позволит в ближайшие шесть лет привлечь в федеральную казну дополнительные два триллиона рублей. Об этом пишет портал rns.online.

Также правительство рассматривает вопрос об отмене льготной 10-процентной ставки НДС. С данной инициативой уже выступил Минфин РФ. Ведомство предложило заменить льготную ставку пособием.

Источники издания отмечают, что решение о повышении НДС еще не принято, но очень вероятно, что его в конце концов примут. Необходимые для финансирования «майских указов» деньги могут быть получены и за счет повышения пенсионного возраста. Однако информации о том, какими темпами он будет повышаться и сколько денег получит бюджет, пока нет.

Еще четыре триллиона рублей, необходимых для выполнения «майских указов» Путина, будут добыты за счет уже официально «объявленных мер». Три триллиона рублей Кремль займет, разместив ОФЗ и создав временный фонд в составе бюджета. Оставшийся один триллион рублей принесут реформы налогообложения нефтяной отрасли. Экспортные пошлины планируется обнулить, а НДПИ компенсирующе повысить.