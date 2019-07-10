Минфин Башкирии будет возить сотрудников за 1941 рубль в день
Цена одного рейса выросла на 27 процентов.
8 июля министерством финансов Башкирии был заключен контракт на перевозку своих сотрудников с ООО «Перевозофф» (единственный владелец Рустам Ураков). Контракт был заключен с ним как с единственным поставщиком, сумма контракта 205 746,1 руб (начальная цена была 206 780).
Согласно материалам госзакупки, перевозчик должен везти сотрудников от улицы Новороссийская до Дома республики в течение часа по будним дням. Вместимость автобуса - не менее 15 и не более 18 сидячих мест. Цена одного рейса – 1941 рубль. Срок действия контракта – с 1 августа по 31 декабря 2019 года.
ООО «Перевозофф» выиграл и предыдущий аналогичный аукцион по перевозке сотрудников минфина. Контракт был заключен 28 января 2019 года и действует до 31 августа. Сумма контракта – 184 924 рубля. Цена одного рейса – 1528 рублей. Тогда требования к вместимости машины были другие – не менее 12 и не более 15 сидячих мест.
Если сравнить стоимость одного рейса в двух контрактах, то получается что цена одной поездки выросла на 27 процентов. Всего ежедневная перевозка сотрудников минфина Башкирии обошлась налогоплательщикам в кругленькую сумму – 390 тысяч 670 рублей и 10 копеек.