Минсельхоз заключил контракт на поставку авто для лучшего оператора машинного доения
10 июля, 10:52ЭкономикаРазиф АбдуллинФото: пресс-служба минисельхоза РБ
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Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров пройдет в Башкирии с 23 по 26 августа.
8 июля министерство сельского хозяйства подписало контракт с победителем электронного аукциона на поставку автомобиля для лучшего оператора машинного доения. Контракт был заключен с ООО «Башавтоком-В» (единственный владелец Михаил Пилюгин).
В материалах госзакупки начальная (максимальная) цена автомобиля была 518 500 рублей. Компания предложила поставить автомобиль за 482 205 рубля.
Требования к автомобилю – год выпуска не ранее 2019, цвет белый или светло-серебристый металлик или серый металлик, четырехдверный седан, коробка передач механическая, двигатель с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см.
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