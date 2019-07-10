Минсельхоз заключил контракт на поставку авто для лучшего оператора машинного доения

8 июля министерство сельского хозяйства подписало контракт с победителем электронного аукциона на поставку автомобиля для лучшего оператора машинного доения. Контракт был заключен с ООО «Башавтоком-В» (единственный владелец Михаил Пилюгин).

В материалах госзакупки начальная (максимальная) цена автомобиля была 518 500 рублей. Компания предложила поставить автомобиль за 482 205 рубля.