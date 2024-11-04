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Перевозчики

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2024
«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
4 ноября, 05:36
Уфа останется разорванной
4 октября, 18:34
Душные автобусы не пустят в Уфу
19 сентября, 05:02
Уфимцы жалуются на оплату проезда
17 июля, 12:20
В Уфе подняли цену на транспорт до ₽85
24 июня, 09:17
Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140
Вслед за «Башавтотрансом» продолжают поднимать цены на проезд частные перевозчики региона. Так, один из пригородных автобусов взвинтил цены сразу до ₽140. Речь идёт о маршруте №114, который следует с центра Уфы до Юматово.
12 июня, 11:56
Цены на пассажироперевозки в Башкирии выросли в 2 раза
26 марта, 15:44
2023
Водителям с судимостью запретят работать в такси в Башкирии
Новые правила, направленные на повышение безопасности перевозок, вступают в силу в сентябре текущего года, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.
8 сентября 2023, 14:00
2021
Хабиров пригрозил штрафом 10 тысяч рублей перевозчикам за неиспользование терминалов
1 марта 2021, 09:04
2019
«Власть в состоянии подавить все»: Радий Хабиров заподозрил в Башкирии «снюхачество»
23 сентября 2019, 08:36
Минфин Башкирии будет возить сотрудников за 1941 рубль в день
Цена одного рейса выросла на 27 процентов.
10 июля 2019, 07:07
Объявлен конкурс на должность руководителя Башавтотранса
Он состоится 19 апреля.
12 марта 2019, 07:16
Транспортная реформа принесла «Башавтотрансу» дополнительно 27 млн рублей выручки
Убыток предприятия снизился на 13%.
21 февраля 2019, 13:31
2017
Мэрия Уфы разработала постановление по выдаче маршрутных карт перевозчикам
18 сентября 2017, 11:25

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