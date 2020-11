Главу Ишимбая обвинили в провале решения транспортного вопроса

Сегодня, 2 ноября, жители Ишимбая и Ишимбайского района вновь подвергли резкой критике работу главы района Азамата Абдрахманова. На сей раз поводом для претензий стала транспортная проблема.

Накануне, 1 ноября, основной частный автоперевозчик ООО «ТрансСпецСервис», который ранее обслуживал 23 маршрута, включая пригородные, известил пассажиров о том, что с понедельника прекращает работу. Свое решение перевозчик объяснил финансовыми затруднениями, которые возникли в период пандемии из-за снижения пассажиропотока. Данные меры были приняты в виду существенных убытков организации от осуществления пассажирских перевозок и отсутствия субсидирования со стороны государства, - говорится в обращении представителей ООО «ТрансСпецСервис» к жителям района. При этом они уточнили, что предприятие приостанавливает работу на основании соглашения, которое было подписано с администрацией района еще три месяца назад. За это время предполагалось, что муниципальные власти найдут замену ООО «ТрансСпецСервис». Еще в сентябре глава администрации Азамат Абдрахманов заверил всех, что будет проведен открытый конкурс на определение нового перевозчика. Однако, как следует из информации на портале госзакупок, последний такой конкурс, касающийся организации пассажирских перевозорк в Ишимбае и Ишимбайском районе, был проведен в начале прошлого года, тогда его победителем как раз и стала компания «ТрансСпецСервис». Очевидно, что обещанный Азаматом Абдрахмановым конкурс в последние три месяца не проводился. В итоге, судя по сообщениям жителей района, многим из них сегодня пришлось добираться на работу самостоятельно, в том числе автостопом или на такси. Глава района Азамат Абдрахманов сегодня в одиннадцатом часу утра прокомментировал ситуацию на своей странице в социальных сетях. Мы стараемся не допустить коллапса в системе перевозок. Сегодня на все городские маршруты автобусы выехали, немного увеличился интервал их движения. Что касается пригородных маршрутов, то ситуация здесь следующая: по техническим причинам на этих маршрутах автобусов сегодня нет. В данный момент ведем переговоры с ГУП «Башавтотранс», уже завтра работа будет налажена, заверил население в соцсетях Азамат Абдрахманов. Эта запись вызвала еще больше возмущенных комментариев. - Вы ждали, что все само по себе решится? Как так можно? Почему в течение трех месяцев с момента расторжения контракта не был решён вопрос о перевозчике? – выразила эмоции Евгения Антипина. Мне интересно, вы с утра об этом узнали, что ли? Что за некомпетентность? Надеюсь, люди, отвечающие за это, понесут наказание. Вы же любите простых смертных наказывать, вот и себя накажите! заявила Раушания Сагадеева. На момент этой публикации от представителей муниципалитета больше никаких разъяснений пока не последовало. Многие комментаторы припомнили главе района скандал, случившийся в середине августа у подножия Куштау, когда Азамат Абдрахманов принял участие в разгроме палаток экозащитников, не позволявших начать разработку шихана. Азамат Абдрахманов прославился тогда тем, что громогласно ругался матом в адрес оппонентов. Эта сцена была зафиксирована на видео. Глава Ишимбайского района извинился за поведение на Куштау Вскоре после этого на площади Первоооткрывателей перед зданием муниципалитета прошел несанкционированный массовый митинг с требованием отставки Абдрахманова. Однако тогда за него заступился глава региона Радий Хабиров. Позднее Абдрахманов публично принес извинения за свое поведение на Куштау. В Башкирии начался митинг за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова В начале сентября в СМИ также прошла информация о том, что глава Ишимбая был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом. По ситуации на сегодня жители Ишимбая и Ишимбайского района заявили в соцсетях, что в случае повторения транспортного коллапса завтра и в ближайшие дни они вновь намерены потребовать отставки Абдрахманова.

