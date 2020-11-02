Главу Ишимбая обвинили в провале решения транспортного вопроса

Мы стараемся не допустить коллапса в системе перевозок. Сегодня на все городские маршруты автобусы выехали, немного увеличился интервал их движения. Что касается пригородных маршрутов, то ситуация здесь следующая: по техническим причинам на этих маршрутах автобусов сегодня нет. В данный момент ведем переговоры с ГУП «Башавтотранс», уже завтра работа будет налажена, заверил население в соцсетях Азамат Абдрахманов.