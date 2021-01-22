Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушение антиковидных мер на концерте

Певец нарушил меры безопасности во время выступления в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани, которое прошло 9 декабря. Как сообщает РБК, в итоге суд назначил лейблу исполнителя штраф в 200 тысяч рублей. В настоящее время решение по административному делу еще не опубликовано.