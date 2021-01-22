Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушение антиковидных мер на концерте

Лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушение антиковидных мер на концерте

Вчера, 12:27КультураАнна КононоваPhoto: Instagram Элвин Грея
Лейбл популярного певца из Башкирии Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, оштрафовали на 200 тысяч рублей, пишет РБК Уфа. Решение по делу вынес Вахитовский районный суд Казани.

Певец нарушил меры безопасности во время выступления в развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани, которое прошло 9 декабря. Как сообщает РБК, в итоге суд назначил лейблу исполнителя штраф в 200 тысяч рублей. В настоящее время решение по административному делу еще не опубликовано.

Нарушения на концерте выявил Роспотребнадзор Татарстана благодаря опубликованным в соцсетях видео. Ведомство также выяснило, что зрители не использовали СИЗы и не соблюдали дистанцию. Кроме того, организаторы не позаботились о просмотре выступления со зрительских мест.

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