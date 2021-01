Популярный певец из Башкирии Элвин Грей в своих социальнх сетях рассказал о том, как сходил на день рождения к народному артисту Башкирии и Татарстана Салавату Фатхутдинову. К слову, он подарил старшему коллеге по сцене необычный подарок – топор.

— С днём рождения, старший брат! подписал он фото. Салават Фатхутдинов удивился такому подарку и уточнил, для чего ему будет нужен топор. На это Элвин Грей ответил, что он пригодится, если в дом придет нежелательные гости. Напомним, ранее артистов связывали лишь конфликтные ситуации. Однако в декабре прошлого года Элвин Грей выставил фото примирения.

