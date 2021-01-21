Элвин Грей с супругой проводит медовый месяц в Африке

20-летняя супруга артиста Инзиля поделилась в Instagram сторис из аэропорта Эфиопии, где сообщила, что их ждёт ещё одна пересадка, а они очень устали. В итоге они прибыли на танзанский архипелаг Занзибар. Радик Юльякшин также выкладывали виды с балкона, а после отправились на прогулку.
На отдых они прибыли вместе с музыкантом Ямилем Баймурзиным.
Напомним, 16 января состоялся никах Радика Юльякшина и Инзили Фатхутдиновой в ресторане Palladium «Ак Барс Арены». На торжество прибыла делегация из Башкирии в составе вице-премьера правительства Ахата Бадранова, председатель общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Элвину Грею они подарили башкирский лук, а его супруге — нагрудник.