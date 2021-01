Элвин Грей получил 30 миллионов рублей из казны Башкирии на музыкальное шоу

Популярный певец из Башкирии Элвин Грей стал обладателем гранта в 30 миллионов рублей на своё музыкальное шоу «Яны мон». Между ним и другими финалистами распределили 80 миллионов рублей.

Итак, 38 организаций стали победителями конкурса грантов главы РБ на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкирии. При этом 31 проект направлен на поддержку башкирского языка, два — русского, два — татарского, по одному — чувашского, еврейского и белорусского языков. Победители конкурса представили девять муниципалитетов республики: Уфу, Сибай, Кумертау, Ишимбайский, Давлекановский, Иглинский, Чишминский, Буздякский и Бижбулякский районы. Кроме того, финалистами стали проекты из Москвы, Челябинской и Оренбургских областей, а также из Пермского края. Но самый большой грант получил Фонд поддержки башкирского народа «Возрождение» на реализацию проекта «Вокальное талант-шоу „Яны мон“». Отметим, что шоу запускает именно Элвин Грей, который после назначения на должность советника по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе Башкирии анонсировал открытие аналога «Фабрики звёзд». В топ-5 крупных проектов вошли «Зов предков», который предложил Дом дружбы народов республики. На его реализацию учреждение получило 4 миллиона рублей. ММРО «Юрматы с информационно — просветительским ресурсом «Язык. Религия и инновации» стала обладателем 3 миллионов рублей. Уфимский многопрофильный профессиональный колледж выдвинул на конкурс проект «Межрегиональный форум учителей башкирского языка» и получил на реализацию также 3 миллиона рублей. Всемирный Курултай башкир предложил проводить «Дни башкирской культуры и просвещения за пределами РБ», на что фонд выделил 2,9 миллиона рублей. «Программа для лидеров полилингвального образования «Школьные инновации» от Фонда поддержки и развития детского образования М.Ишмуратовой получила на реализацию 2,7 миллиона рублей. В список победителей также вошли: детские анимационные видео-книги на башкирском языке «Балалар», короткометражные фильмы «Жемчужина Башкортостана», школьная национальная театральная студия «ЖиТЕЛь», кукольный театра «Салават купере» и другие. Напомним, в начале декабря Элвин Грей рассказал о запуске проекта «Яны мон», главным призом которого станет миллион рублей. Участие в шоу могут принимать не только россияне, но и жители стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего планируется провести 16 программ с 50 участниками.

