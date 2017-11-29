Власти Башкирии: усадьбу старообрядцев Душиных должны ремонтировать жители
В управлении решили прокомментировать ситуацию в связи с "повышенным общественным вниманием к историческому объекту". В ведомстве подчеркивают, что часть помещений в доме приватизирована. А соответственно ФЗ-73 собственник, которому принадлежит объект культурного наследия, обязан поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.
- В соответствии с требованиями федерального законодательства снос объекта культурного наследия запрещен, - говорится в сообщении ведомства. - Любые работы на объектах культурного наследия должны быть проведены в соответствии с федеральным законом.
В частности на проведение реставрационных работ требуется письменное разрешение управления, научно-проектная документация. Также необходим контроль со стороны уполномоченного госоргана.
- На основании письменного разрешения и задания на проведение указанных видов работ, выданных уполномоченным государственным органом региона,
- в соответствии с разработанной научно-проектной документацией, согласованной уполномоченным госорганом,
Также необходима государственная историко-культурная экспертиза.
Усадьба старообрядцев Душиных построена в 1870-х годах. С 1997 г. включен в список недвижимых объектов историко-культурного наследия Башкирии как "Старообрядческие дома". С 2015 года объект включен в единый реестр объектов культурного наследия России.
О плохом состоянии дома на ул Коммунистической, 63 Медиакорсеть сообщала летом этого года. Муж и жена оказались в разрушенном доме фактически обездвиженные. Женщина получила серьезную травму, упав через прогнившие доски в доме. На днях, они стали героями передачи "Мужское и женское" на Первом канале.