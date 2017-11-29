Власти Башкирии: усадьбу старообрядцев Душиных должны ремонтировать жители

В управлении госохраны объектов культурного наследия Башкирии прокомментировали ситуацию с домом на ул. Коммунистической, 63 в Уфе. В ведомстве подчеркивают, что часть помещений в здании приватизированы, а потому собственники несут ответственность за поддержания памятника архитектуры в надлежащем виде.

В управлении решили прокомментировать ситуацию в связи с "повышенным общественным вниманием к историческому объекту". В ведомстве подчеркивают, что часть помещений в доме приватизирована. А соответственно ФЗ-73 собственник, которому принадлежит объект культурного наследия, обязан поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

- В соответствии с требованиями федерального законодательства снос объекта культурного наследия запрещен, - говорится в сообщении ведомства. - Любые работы на объектах культурного наследия должны быть проведены в соответствии с федеральным законом.

В частности на проведение реставрационных работ требуется письменное разрешение управления, научно-проектная документация. Также необходим контроль со стороны уполномоченного госоргана.

- На основании письменного разрешения и задания на проведение указанных видов работ, выданных уполномоченным государственным органом региона,

- в соответствии с разработанной научно-проектной документацией, согласованной уполномоченным госорганом,

Также необходима государственная историко-культурная экспертиза.

Усадьба старообрядцев Душиных построена в 1870-х годах. С 1997 г. включен в список недвижимых объектов историко-культурного наследия Башкирии как "Старообрядческие дома". С 2015 года объект включен в единый реестр объектов культурного наследия России.