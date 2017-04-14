В Уфе выясняют причины пожара в здании памятника архитектуры XIX века

Башкирское управление по государственной охране объектов культурного наследия направило в региональные МВД и МЧС запросы об обстоятельствах пожара, произошедшего на прошлой неделе в здании памятника архитектуры XIX века на улице Чернышевского, 49 (дом усадьбы купцов Степановых-Зориных).

Об этом сообщает издание «Коммерсант Башкортостан». Здание находится в муниципальной собственности. Администрация Уфы готовит конкурсную документацию для проведения тендера на отбор арендатора, который должен будет отреставрировать здание.

- Больших повреждений пожар не нанес. Повреждены только чердачные помещения,

- пояснил в разговоре с изданием руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Ильгам Фаткуллин.

Квартал, в котором расположены дома усадьбы Степановых-Зориных, передан для комплексного развития компании предпринимателя Андрея Носкова (владеет группой компаний ПСК-6). «На базе» усадьбы компания намеревалась построить фитнес-центр.

Как мы уже писали, памятник архитектуры в настоящий момент не эксплуатируется, жители дома расселены.

- Мы не исключаем версию поджога данного памятника архитектуры, - сообщил Медиакорсети сразу после пожара лидер общественного движения "Архзащита Уфы" Владимир Захаров. - В целом поджоги памятников архитектуры - всероссийская практика, в Уфе также они случались уже многократно. Это своеобразный метод избавиться от памятников, которые мешают застройщикам.

Материалы по теме