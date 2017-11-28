Первый канал рассказал об инвалидах, живущих в аварийном доме в Уфе

В программе «Мужское/Женское» рассказали о критической ситуации, в которой оказались жильцы аварийного дома по улице Коммунистической, 63 в Уфе.

Напомним, Медиакорсеть рассказывала об этой ситуации летом текущего года, после того, как одна из жительниц дома сломала позвоночник, провалившись сквозь прогнивший пол до первого этажа здания. Как оказалось, ее муж также стал жертвой зловещего строения, потеряв ногу из-за последствий пожара в доме.

Фото: Наталья Кузнецова

После нашей публикации администрация Уфы сообщила, что намерена просить правительство, чтобы дом на ул. Коммунистической, 63 включили в республиканскую программу по расселению аварийного жилья. Ранее препятствием этому послужил тот факт, что дом, который когда-то был усадьбой старообрядца Душина, является объектом культурного наследия и, соответственно, не может быть разрушен.

Фото: Наталья Кузнецова

Вчера, 27 ноября, стало известно, что здание признано аварийным и подлежащим реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Такое решение было принято на основании межведомственной комиссии от 9 августа, а утверждено 30 октября. До расселения некоторым жителям дома, у которых есть проблемы со здоровьем, предложили переехать в Чрезвычайный фонд Уфы, но они отказались от переезда.

Видео Видео: Первый канал

Это событие по времени почти совпало с сюжетом, показанным на Первом канале в программе «Мужское/Женское». Упреки, высказанные ведущими в адрес уфимских чиновников, на фоне данных событий показались скорее риторическими вопросами. Тем не менее сегодня, 28 ноября, стало известно, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия должностных лиц администрации Кировского района Уфы.

- Устанавливаются все обстоятельства дела. В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации района, - сообщили в следкоме.