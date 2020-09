В Уфе восстановят памятник архитектуры Дом Князевых

Пострадавший от пожара в 2014 году памятник архитектуры, дом Князевых на ул. Ленина, 71, в Уфе будет восстановлен. Группа компаний «Жилстройинвест», возводящая здесь элитный ЖК «Аристократ», нашла возможность сохранить старинное здание.

Объект находился без должного ухода, в советское время был значительно перестроен, в 2014 году в доме Князевых, еще до прихода на участок ГК «Жилстройинвест», случился пожар. Здание сильно пострадало. Сгорела крыша, задняя и боковая стены. В таком плачевном состоянии оно простояло несколько лет подряд. Однако теперь проблема решена: старинное здание будет восставлено и адаптировано в один из домов элитного жилого комплекса «Аристократ», который строится на месте ветхих и аварийных домов на участке между перекрестком улиц Ленина, Б. Ибрагимова и домом Ленина, 67. Также застройщик полностью отреставрирует еще один ОКН на данном территории – дом купца Самоделкина (ул. Ленина, 81). Шестого октября на объектах Ленина, 71 и 81 начались реставрационные и восстановительные работы, которые будут вестись под контролем представителей Главного управления архитектуры и градостроительства администрации ГО г. Уфа РБ, Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ; специалистов по работе с ОКН и представителей общественности. Наблюдатель за восстановительными работами Юрий Киселев (специалист по работе с ОКН - охраны культурного наследия; помощник депутата Городского совета г. Уфа Султанова Р.З.) так прокомментировал это событие: - Это очень значимое событие для сохранения исторических ценностей нашего города, несмотря на то, что 3.10. приказом Управления по охране ОКН с объекта снят статус выявленного ОКН и по закону застройщик имеет право снести данный объект. Но владельцы ГК «Жилстройинвест», понимая социальную значимость сохранения исторической атмосферы города, готовы затратить значительные средства на восстановительные работы на старинных зданиях. На этом примере хорошо показано, что имея дело с поверенным и ответственным застройщиком, не надо бояться снятия с объектов статуса выявленного ОКН. Этой работе предшествовало общественно - экспертное обсуждение ситуации с объектом Ленина, 71. Возможность снятия охранных мер со стороны государства подтверждены федеральной историко-архитектурной экспертизой, прошедшей установленное общественное обсуждение. Это очень важно для развития тех участков исторического центра Уфы, где находится ветхое и аварийное жилье с признаками исторической ценности, - подытожил Киселев. Согласно замыслам застройщика, будут сохранены ценные архитектурные элементы домов Ленина, 71 и 81. Рабочие начали бережный демонтаж и консервацию, чтобы после реставрационных работ, установить их на восстановленных объектах. Таким же бережным способом будет разобрано для реставрации и само здание Ленина, 71. - Это положительный пример того, что застройщик пытается историческое наследие сохранить, даже несмотря на то, что охранного статуса ОКН у здания нет, - говорит начальник отдела исходно-разрешительной документации Главного управления архитектуры и градостроительства администрации ГО г. Уфа РБ Ленар Касимов. Именно о таком подходе к историческим объектам говорил на общественном архитектурном совете г.Уфы мэр города Ирек Ялалов. - Существующий эскиз восстановленного вида дома Князевых не окончательный, мы просто показываем, куда мы движемся, - пояснил начальник отдела маркетинга группы компаний «Жилстройинвест» Иван Зорин. – После получения от управления по охране ОКН исторической справки по данному участку улицы и рекомендаций по восстановительным работам будет разработан детальный проект, который коснется не только домов Ленина, 71 и 81, но и воссоздания исторических элементов данного участка улицы. Возможно, установим малые архитектурные формы, скамейки, светильники и т.п. Одним словом, сделаем все, чтобы показать красоту объектов культурного наследия. На объекте также будут проведены работы по укреплению фундамента, внутри будет установлена новая конструкция, которая обеспечит его безопасность. Часть здания будет поднята из слоя грунта и асфальта, который образовался в ходе дорожных работ в течение десятилетий. Затем начнутся работы по восстановлению внешней части здания. Объект планируется сдать в 2019 году. Этого с нетерпением ждут не только люди, которые планируют купить квартиры в новом жилом комплексе, но и общественники, которые занимаются сохранением исторических ценностей нашего города. - Если все действительно будет сделано так, как запланировано, меня это устраивает, - говорит лидер общественного движения «Архзащита» Владимир Захаров. – Хотелось бы, чтобы работы были завершены как можно скорее, в противном случае, здание просто развалится.

