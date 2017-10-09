В Уфе восстановят памятник архитектуры Дом Князевых

На объекте также будут проведены работы по укреплению фундамента, внутри будет установлена новая конструкция, которая обеспечит его безопасность. Часть здания будет поднята из слоя грунта и асфальта, который образовался в ходе дорожных работ в течение десятилетий. Затем начнутся работы по восстановлению внешней части здания. Объект планируется сдать в 2019 году. Этого с нетерпением ждут не только люди, которые планируют купить квартиры в новом жилом комплексе, но и общественники, которые занимаются сохранением исторических ценностей нашего города.