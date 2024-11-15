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Архитектура

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Ноябрь
На порчу сквера в Уфе власти потратили ₽40 млн
15 ноября, 18:24
Октябрь
Памятник продают за ₽373 млн в Уфе
9 октября, 17:49
Уфимский «Дом Зингера» получил vip-статус
3 октября, 10:44
Сентябрь
Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии
25 сентября, 16:36
Уфимского певца заподозрили в подражании Шаману
17 сентября, 09:34
«Самый прогрессивный» ЖК Башкирии загорелся
12 сентября, 17:41
Преступные овощи выгоняют из Уфы
5 сентября, 13:40
Поликлиники Башкирии клонируют
5 сентября, 11:14
Дворец в Уфе поставили под госохрану
4 сентября, 08:08
Август
В Уфе станет меньше пробок
28 августа, 13:34
Новый памятник поставят в Уфе
15 августа, 10:48
Тюрьма стала гордостью Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.
9 августа, 06:26
Июль
В Уфе возводят новую достопримечательность
В Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает администрация Уфы.
31 июля, 16:09
Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО
Подозреваемая в превышении должностных полномочий Яна Гайдук заявила о своем желании отправиться на СВО, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на адвоката Ильмира Халикова.
22 июля, 17:19
Дорогое украшение Уфы поставили под охрану
Историческое здание «Особняк Поносовой-Молло» включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на сайте официальной правовой информации Республики Башкортостан.
18 июля, 08:43
В Башкирии потратят ₽340 млн на исторический комплекс
Власти Республики Башкортостан дополнительно выделят до ₽240,4 млн на благоустройство территории вокруг исторических построек в Верхоторе, профильный госкомитет объявил соответствующий конкурс на поиск подрядчика.
17 июля, 16:34
Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами
Общественник Альберт Рахматуллин оценил уровень трат и креатива городских властей и высказался об этом в своём Telegram-канале.
17 июля, 11:58
Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
8 июля, 13:59
Памятник архитектуры продают за рубль в Уфе
Власти башкирской столицы выставили на продажу один из «домов Давыдова», соответствующий лот размещён на портале ГИС «Торги».
2 июля, 07:59
Вековая могила в Уфе получила новый статус
Власти утвердили предмет охраны Могилы Зенцова в парке им. Якутова, соответствующий документ подписан начальником Башкультнаследия Салаватом Кулбахтиным.
1 июля, 06:32

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