В Уфе вновь горел памятник архитектуры, общественники предполагают поджог

Сегодня ночью в Уфе случился пожар в доме на ул. Цюрупы, 50, в ходе которого погиб один человек. Здание является частью усадьбы Кузякиных и входит в реестр объектов культурного наследия. Сейчас дом расселен. Общественники считают, что произошел очередной поджог.

В МЧС Башкирии сообщили, что сообщение о пожаре поступило сегодня около четырех часов утра. Примерно через час пожар потушили, но в ходе него один человек погиб. Следственный комитет по республике уже сообщил о начале доследственной проверки.

Общественники Уфы уверены, что произошел очередной поджог.

- Я думаю, что можно говорить о поджоге, - заявил Медиакорсети лидер движения "Архзащита Уфы" Владимир Захаров. - В 2013 году глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявлял о необходимости сохранить данный объект и создать в нем музей. Позже строительное предприятие "Инициатива" обещало сохранить данный объект, у них этот объект был в их проекте. В администрации Кировского района Уфы на общественных слушаниях в 2014 году был представлен проект планировки межевания территории, на котором было обозначено, что усадьба Кузякиных будет сохранена за исключением дома внутри двора. Однако этот ничем не завершилось.

Напомним, в 2013 году на Общественном совете по сохранению объектов культурного наследия глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщал о судьбе домов Усадьбы Кузякиных (ЦЮрупы 50-52). После расселения и реставрации в них планировали оборудовать музей города.

Фото: ufacity.info

- Это будет комплекс зданий, построенных в конце XIX века. Реставрация объектов поручена ООО „СП Инициатива”, МУП „Служба заказчика и технического надзора по благоустройству городского округа город Уфа РБ” и МУП „ИСК Уфы”,— цитировал тогда комментарий пресс-службы администрации Уфы "КоммерсантЪ-Уфа". Но сроки реставрации и суммы, необходимые на это, названы не были.