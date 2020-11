После публикации Mkset в Уфе отремонтировали подъезд «как после бомбежки»

Через несколько дней после публикации заметки о безобразном подъезде на нашем сайте Mkset в нем начался ремонт.

Сегодня, 18 ноября, уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин сообщил на своей странице в соцсетях, что в подъезде дома по улице Комсомольская, 135, который находился в безобразном состоянии, начался ремонт. Помните, я писал про подъезд, как после бомбежки?! Его уже начали ремонтировать! (прислали фото)… Оказывается не нужно бояться и думать, что все безнадежно, если видите проблемы, надо писать, говорить об этом, нас слышат и реагируют. Давайте вместе делать наш город самым чистым и уютным, сообщил своим подписчикам сегодня Флюр Асадуллин и поблагодарил за быструю реакцию главу Октябрьского района Сергея Плотникова, на территории которого находится этот дом, а также редакцию Mkset, рассказавшую всем об этой плачевной ситуации. Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел в Уфе подъезд «как после бомбежки» Напомним, в подъезде этого дома располагается редакция «Радио. Первый канал», куда приезжает для участия в радиопередачах много людей, в том числе жителей других регионов. Очевидно, что его состояние создавало негативное впечатление об Уфе и в целом о Башкирии.

