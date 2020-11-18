После публикации Mkset в Уфе отремонтировали подъезд «как после бомбежки»

Помните, я писал про подъезд, как после бомбежки?! Его уже начали ремонтировать! (прислали фото)… Оказывается не нужно бояться и думать, что все безнадежно, если видите проблемы, надо писать, говорить об этом, нас слышат и реагируют. Давайте вместе делать наш город самым чистым и уютным, сообщил своим подписчикам сегодня Флюр Асадуллин и поблагодарил за быструю реакцию главу Октябрьского района Сергея Плотникова, на территории которого находится этот дом, а также редакцию Mkset, рассказавшую всем об этой плачевной ситуации.