Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел в Уфе подъезд «как после бомбежки»

Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел в Уфе подъезд «как после бомбежки»

Вчера, 10:29ГородТатьяна МайороваPhoto: Facebook.com
Подъезд многоэтажного дома в Октябрьском районе Уфы поразил своим видом даже повидавшего многое общественника.

Накануне, 14 ноября, уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором выразил возмущение состояние подъезда в доме. где располагается офис «Радио Первый канал».

Photo:Facebook.com

Бизнес-омбудсмен приезжал туда, чтобы принять участие в радиопередаче. Нов подъезде его жал неприятный сюрприз. По его словам, создалось впечталение, что помещение пережило бомбежку.

Куда смотрит управляющая компания: АО УЖХ Октябрьского района Уфы? задался вопросом Флюр Асадуллин.

Уточним, что речь идет о доме по адресу: улица Комсомольская, 135 в Уфе.

Photo:Facebook.com

Комментаторы заверили бизнес-омбудсмена, что для Октябрьского района столицы такое состояние подъездов является весьма привычным явлением. Никто из представителей муниципалитета на публикацию очень долгое время так и не отреагировал.

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