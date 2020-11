Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел в Уфе подъезд «как после бомбежки»

Подъезд многоэтажного дома в Октябрьском районе Уфы поразил своим видом даже повидавшего многое общественника.

Накануне, 14 ноября, уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором выразил возмущение состояние подъезда в доме. где располагается офис «Радио Первый канал». Photo: Facebook.com Бизнес-омбудсмен приезжал туда, чтобы принять участие в радиопередаче. Нов подъезде его жал неприятный сюрприз. По его словам, создалось впечталение, что помещение пережило бомбежку. Куда смотрит управляющая компания: АО УЖХ Октябрьского района Уфы? задался вопросом Флюр Асадуллин. Уточним, что речь идет о доме по адресу: улица Комсомольская, 135 в Уфе. Photo: Facebook.com Комментаторы заверили бизнес-омбудсмена, что для Октябрьского района столицы такое состояние подъездов является весьма привычным явлением. Никто из представителей муниципалитета на публикацию очень долгое время так и не отреагировал.

