Бизнес-омбудсмен Башкирии нашел в Уфе подъезд «как после бомбежки»

Накануне, 14 ноября, уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором выразил возмущение состояние подъезда в доме. где располагается офис «Радио Первый канал».
Бизнес-омбудсмен приезжал туда, чтобы принять участие в радиопередаче. Нов подъезде его жал неприятный сюрприз. По его словам, создалось впечталение, что помещение пережило бомбежку.
Куда смотрит управляющая компания: АО УЖХ Октябрьского района Уфы? задался вопросом Флюр Асадуллин.
Уточним, что речь идет о доме по адресу: улица Комсомольская, 135 в Уфе.
Комментаторы заверили бизнес-омбудсмена, что для Октябрьского района столицы такое состояние подъездов является весьма привычным явлением. Никто из представителей муниципалитета на публикацию очень долгое время так и не отреагировал.