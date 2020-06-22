В Башкирии расходы на ремонт подъездов сократили на 475 млн рублей из-за пандемии

Изначально в перечеь было включено 3382 подъезда, расположенных в 1151 многоквартирном доме на общую сумму 1,1 млрд руб.

— В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и с необходимостью обеспечения масштабных противоэпидемиологических мероприятий были внесены коррективы в программу ремонта подъездов, существенно сократив ее финансирование и количество ремонтируемых подъездов. На сегодняшний день регоператором проведены все необходимые процедуры по выбору подрядных организаций, заключены контракты на 636 млн рублей на ремонт 2185 подъездов, расположенных в 699 многоквартирных домах, — отметил Борис Беляев.

Чиновник подчеркнул, что к ремонту привлечено 5 генподрядных организаций (ООО «Строй-Ресурс», ООО «Санстрой», ООО «Прометхстрой», ООО «Тритон», ООО «Стандартстрой») и более 60 убподрядных организаций — в основном, это местные управляющие компании, частные организации и строительные фирмы.