Из-за набережной в Уфе ограничение движения автомобилей продлены еще на год

Движение автотранспорта по ул.Набережной от спуска с ул.Сочинской, в районе остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» будет закрыто еще на год. Это связано с завершением строительства набережной реки Белой.

О продлении сроков запрета на движение автотранспорта сообщила пресс-служба администрации города. Работы по обустройству набережной должны быть завершены 16 декабря следуюшего года

- Производители работ приносят свои извинения за возможные неудобства, - говорится в сообщении.