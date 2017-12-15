Из-за набережной в Уфе ограничение движения автомобилей продлены еще на год
Сегодня, 11:22ГородНаталья Кузнецова
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Движение автотранспорта по ул.Набережной от спуска с ул.Сочинской, в районе остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» будет закрыто еще на год. Это связано с завершением строительства набережной реки Белой.
О продлении сроков запрета на движение автотранспорта сообщила пресс-служба администрации города. Работы по обустройству набережной должны быть завершены 16 декабря следуюшего года
- Производители работ приносят свои извинения за возможные неудобства, - говорится в сообщении.
Напомним, уже построенная основная часть набережной вызвала много нареканий со стороны горожан. Публицист Шамиль Валеев снял видео, в котором наглядно показал негативный результат вложения нескольких миллиардов рублей. Ранее мы также писали о том, что субподрядчика реконструкции набережной в Уфе оштрафовали на 20 миллионов. Бывший директор организации ООО "Регион сервис" оштрафован на два миллиона рублей.
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