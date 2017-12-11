Субподрядчика реконструкции набережной в Уфе оштрафовали на 20 миллионов

Бывший директор организации оштрафован на два миллиона рублей.

Бывшему директору ООО «Регион Сервис» вынесли приговор за совершение преступление по статье «Покушение на дачу взятки в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Регион Сервис» был субподрядчиком при реконструкции набережной Белой в Уфе в 2014 году. Чтобы прекратить проверку организации сотрудниками ФСБ, директор фирмы предложил оперативнику взятку в два миллиона рублей за передачу протокола и изъятых документов. Оперативник сообщил о незаконных действиях руководству, после чего посредника задержали при передаче взятки с поличным.

После проверки выяснилось, что компания не заплатила восемь миллионов рублей налогов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов», которое прекратилось после внесения указанной суммы в бюджет.