ГУП «Издательский дом Республика Башкортостан» выставило на торги помещения в здании по адресу: проспект Октября, 2. Там находится издательство «Китап».

Одним лотом на торги выставлены 35 объектов: 28 помещений, четыре склада, два гаража и нежилое сооружение. Объекты находятся в залоге у АО «Региональный фонд». Имущество оценили в 498,2 миллиона рублей. Дл участия в торгах необходимо внести задаток в 99,6 миллиона рублей. Шаг аукциона — 2,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 февраля 2021 года. На 12 февраля назначено рассмотрение претендентов, а уже 15 числа пройдут торги.

