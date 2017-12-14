В Уфе в издательстве Китап вышли новые учебники по башкирскому языку

Составили его Закия Нафикова и Фаузия Муртазина.

Учебное пособие по башкирскому языку для учеников русских школ, изучающих башкирский как родной язык, выпустило издательство «Китап».

Учебные пособия предназначается для учеников начальных классов. Составили его доцент, кандидат педагогических наук, «Отличник образования РБ», «Почетный работник общего образования РФ», сотрудник кафедры дошкольного и предшкольного образования Института развития образования Республики Башкортостан Закия Нафикова и учительница башкирского языка башкирского лицея №136 Фаузия Муртазина.

- Учебное пособие выпущено в комплекте с рабочими и контрольными тетрадями, методическими указаниями и разработано при участии учителей башкирского языка со всей республики, - рассказала "Медиакорсети" Закия Нафикова. - Обучение башкирскому языку ведется в опоре на русский, отмечаются сходства и различия слов. Учебные комплекты уже начали поступать в школы, ученики и учителя воспринимают его хорошо.

По словам Закии Нафиковой, для башкирских школ учебники были разработаны еще 20 лет назад, а для учеников школ с русским языком обучения подходящего материала не было. Над ним работали четыре года.

- Большинство заданий дается в игровой форме, на примере русских слов и предложений, - рассказывает автор-составитель. - Ученики с удовольствием играют в "переводчиков", решают задачи и разгадывают кроссворды.

Открываем электронную версию учебника башкирскому языку для 1 класса. Как и в большинстве языковых пособий, первые уроки посвящены знакомству. "Как тебя зовут?", "Кто это?", дальше - про игрушки (шар, барабан, машина, паровоз, вертолет), овощи, одежду (кепка, фуражка, эшляпэ).

- После завершения обучения башкирскому языку в башкирской школе, ребенок не только будет понимать и разговаривать на родном языке, но и сможет продолжить обучение в башкирских учебных заведениях, - отметила Закия Нафикова.

В настоящее время новый учебник башкирского языка пройдет экспертизу для включения в Федеральный перечень учебников. По словам Закии Нафиковой, заявка была направлена еще в сентябре прошлого года. Как известно, система допуска учебной литературы в школах России предполагает не только обязательное прохождение каждым учебником ряда экспертиз, но и мониторинг его использования в школах и реагирование на жалобы детей, родителей, учителей и других участников образовательного процесса. В федеральный перечень учебников включаются учебники на основании положительных экспертных заключений по результатам научной, педагогической, общественной, а для учебников регионального компонента еще и этнокультурной и региональной экспертиз, а экспертные заключения выдают профессиональные организации, среди которых Российская академия образования и Российская академия наук.