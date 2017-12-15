В башкирском издательстве «Китап» появилась новая печатная машинка

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После объединения с полиграфкомбинатом книжный магазин перенесли в новый более просторный зал, а в освободившемся помещении была открыта оперативная полиграфия.
14 декабря в башкирском издательстве «Китап», на котором выпускается художественная, общественно-политическая и научно-популярная литература, выходят в свет словари, справочники на башкирском, русском, татарском и других языках, появилось новое многофункциональное устройство, сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, что недавно в издательстве вышла новое учебное пособие по изучению башкирского языка для учеников русских школ, изучающих башкирский как родной язык.
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