В башкирском издательстве «Китап» появилась новая печатная машинка

После объединения с полиграфкомбинатом книжный магазин перенесли в новый более просторный зал, а в освободившемся помещении была открыта оперативная полиграфия.

14 декабря в башкирском издательстве «Китап», на котором выпускается художественная, общественно-политическая и научно-популярная литература, выходят в свет словари, справочники на башкирском, русском, татарском и других языках, появилось новое многофункциональное устройство, сообщили в пресс-службе администрации города.