Ялалов: В Уфе будем закрывать торговые центры с большим числом нарушений

Сегодня, 9 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы были подведены предварительные итоги проверки безопасности торговых центров и развлекательных учреждений, которые были инициированы после жуткого пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где 25 марта погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

Как показали проверки в уфимских торговых и развлекательных заведениях, нарушений в них было обнаружено очень много.

- Нарушений обнаружено очень много. При этом их подавляющее число можно было исправить в считанные дни, не дожидаясь приходя проверяющих, - отметил глава города Ирек Ялалов. – Проверки продолжаются. К сожалению, был выявлены и такие нарушения, исправить которые невозможно, - особенно это касается торговых центров, расположенных в приспособленных и переоборудованных зданиях промышленных предприятий. Например, это слишком узкие лестницы, которые затрудняют эвакуацию людей в случае ЧП. Важно также отрегулировать, чтобы детские объекты в ТРЦ были расположены не далее, чем на 200 метров от выхода.

По его словам, окончательные итоги проверок ТРЦ Уфы будут подведены ориентировочно через две недели.