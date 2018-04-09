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Ялалов: В Уфе будем закрывать торговые центры с большим числом нарушений
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихВласть без цензуры
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Ялалов: В Уфе будем закрывать торговые центры с большим числом нарушений

Сегодня, 16:42ГородТатьяна Майорова
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