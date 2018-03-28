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Появились доказательства поджога ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
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Появились доказательства поджога ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Сегодня, 18:03ПроисшествияТатьяна Майорова
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