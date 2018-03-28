Появились доказательства поджога ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта начался в детском бассейне с пластиковыми шариками. Об этом сообщил телеграм-каналу Mash со ссылкой на свой источник в МЧС.

По данным издания, специалисты пожарной лаборатории МЧС после обследования места происшествия пришли к выводу, что пожар начался из-за того, что кто-то поджег расположенный на четвертом этаже здания детский бассейн с пластиковыми шариками.

По информации источника, от дальнего детского бассейна огонь перекинулся на свисающую с потолка сетку и затем устремился вверх, дойдя до стенки для скалолазания. Когда загорелась дерматиновая обшивка, отлетавшие от нее горящие куски пережгли провода, в итоге сработало выключение автоматики. От этого в торговом центре сразу погас свет.

Распространению огня, по мнению специалистов, способствовало еще и то, что под потолком в игровой комнате были натянуты веревки, которые перегорели и стали падать в разные стороны, поджигая новые предметы. Стремительно загорелся собранный из горючих материалов мягкий пол, а исправно работающая вентиляция разгоняла дым по соседним помещениям.

Как отметил Mash, эта версия совпадает с недавними заявлениями управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок, которая заявила журналистам, что поджечь здание могли подростки-хулиганы, с которыми у администрации торгового комплекса произошел конфликт.

В соцсетях было опубликовано видео момента возникновения пожара в "Зимней вишне". На распространенных кадрах видно, что пламя возникло внезапно в детской комнате и в течение буквально нескольких секунд густой черный дым заполонил все помещение на четвертом этаже ТЦ.

Рассматриваются также и другие версии причин пожара, о них подробно рассказали журналисты Первого канала.