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Трагедия в Кемерово
25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в пожаре погибло более 60 человек, большинство - дети.
Медиакорсеть рассказывает о событиях, связанных с трагедией в Кемерово.
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Январь 2019
В Башкирии закрыли 14-этажный комплекс из-за пожарной безопасности
23 января 2019, 18:14
Май 2018
Глава Башкирии: Число нарушений в торговых центрах достигло 20 тысяч
21 мая 2018, 12:33
В Уфе проверят стройматериалы, из которых возводятся торговые центры
8 мая 2018, 12:53
Апрель 2018
Уфимец обнаружил ошибку в выступлении главы Башкирии
29 апреля 2018, 18:14
В Уфе из-за нарушений закрыли торговый центр и спортклуб
Закрыть эти учреждения оказалось дешевле, чем устранить нарушения пожарной безопасности.
29 апреля 2018, 15:00
Глава Башкирии назвал торговые центры, работающие без разрешения
17 апреля 2018, 15:33
Мэр Уфы потребовал проводить эвакуации в ТЦ ежедневно
17 апреля 2018, 09:00
Ялалов: В Уфе будем закрывать торговые центры с большим числом нарушений
9 апреля 2018, 16:42
Нарушения пожарной безопасности в ТРЦ Уфы связаны с человеческим фактором
3 апреля 2018, 11:40
От бузотеров до пиара: самые глупые цитаты чиновников о трагедии в Кемерово
2 апреля 2018, 17:32
Мошенники пытаются нажиться на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Стражи порядка предупреждают о том, что они могут обмануть доверчивых пенсионеров.
2 апреля 2018, 13:51
Губернатор Кемеровской области обратился к гражданам и заявил об отставке
1 апреля 2018, 11:23
Март 2018
Депутат Госдумы призвал прекратить выходить на митинги и поддержать Путина
31 марта 2018, 17:36
В Башкирии проверят больше трех тысяч торгово-развлекательных заведений
Депутаты Госсобрания Башкирии намерены предложить Госдуме РФ изменить порядок проверок соблюдения безопасности.
31 марта 2018, 10:40
В Уфе состоится пикет в поддержку кемеровчан
30 марта 2018, 17:52
После трагедии в Кемерове «внезапные» проверки придут во все ТЦ Башкирии
30 марта 2018, 15:27
В Кемерово уточнили причину возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»
Стали известны предварительные результаты пожарно-технической экспертизы.
29 марта 2018, 18:51
Трупы ради хайпа: У фейков про жертвы в Кемерове есть своя закономерность
29 марта 2018, 10:50
Появились доказательства поджога ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
По сведениям журналистов, к такому выводу пришли специалисты пожарной лаборатории МЧС.
28 марта 2018, 18:03
Следком России намерен наказать пранкера за фейки о жертвах Кемерово
28 марта 2018, 16:05