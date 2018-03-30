После трагедии в Кемерове «внезапные» проверки придут во все ТЦ Башкирии

Сегодня, 30 марта, во многих торговых центрах на территории Башкирии прошли проверки пожарной безопасности. Об этом рассказали участники круглого стола, организованного телеканалом РБК-Уфа.

- Специалисты МЧС проводят проверки во всех торговых центрах нашей республики проверку по поручению прокуратуры Башкирии. Данные проверки носят внезапный характер, они могут быть проведены в любое время в любом торговом центре, - рассказал представитель МЧС.

По его словам, проверки будут точно проходить до середины апреля. И несмотря на то, что, казалось бы, после трагедии в Кемерове, где 25 марта в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, руководители торговых центров по всей стране должны быть готовы к проведению проверок, контролирующие инстанции все равно находят нарушения.

Среди типичных нарушений – огнетушители с истекшим сроком годности, некачественная электропроводка, узкие лестницы, отсутствие планов эвакуации и указателей аварийных выходов на видных местах. Сами запасные выходы тоже открыты не везде. В некоторых ТРЦ аварийные выходы используются как служебные. Только один пример - в одном из торговых центров на запасном выходе висела табличка, что проход через него разрешен только персоналу заведения. Непосредственно сегодня проверки прошли в торговых центрах «Меркурий», «Мир», «Свердловский», «Ультра», «Экватор».

- Характерная особенность торговых центров – детские игровые помещения, фитнес-клубы и кинозалы – то есть места, где постоянно находится самое большое количество посетителей, расположены на самых верхних либо, наоборот, в цокольных этажах, эвакуация из которых в случае ЧП имеет определенные сложности, - отметили участники круглого стола.