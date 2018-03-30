Следком: ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово был возведен незаконно

На данный момент задержан областной начальник инспекции строительного надзора Танзилия Комкова, которая подозревается в злоупотреблении полномочиями. Следователи предполагают, что она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.