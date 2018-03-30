Следком: ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово был возведен незаконно
Печально известный кемеровский ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибло 64 человека, был построен незаконно. Об этом сообщает Следственный комитет России.
На данный момент задержан областной начальник инспекции строительного надзора Танзилия Комкова, которая подозревается в злоупотреблении полномочиями. Следователи предполагают, что она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.
Напомним, арестованы еще несколько подозреваемых - управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании, разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ; сотрудник компании, непосредственно отвечавший за исправность пожарной сигнализации в ТЦ и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре.