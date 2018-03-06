В мэрии Уфы пояснили, куда исчез Ирек Ялалов

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в форуме принимают участие более 300 представителей различных муниципалитетов. На обсуждение вынесены актуальные вопросы развития системы местного самоуправления в России и реализации инициатив главы государства.

В частности, планируется обсудить поручения по итогам заседания совета при президенте России, которое состоялось в августе прошлого года года а также озвученные в ежегодном послании президента Федеральному собранию.