В мэрии Уфы пояснили, куда исчез Ирек Ялалов

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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов уехал в командировку - на межрегиональный муниципальный форум в Иркутске. Его проводит Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), членом президиума центрального совета которого является мэр Уфы. По этой причине он сегодня не смог провести утреннюю оперативку.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в форуме принимают участие более 300 представителей различных муниципалитетов. На обсуждение вынесены актуальные вопросы развития системы местного самоуправления в России и реализации инициатив главы государства.
В частности, планируется обсудить поручения по итогам заседания совета при президенте России, которое состоялось в августе прошлого года года а также озвученные в ежегодном послании президента Федеральному собранию.
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