Ирек Ялалов упрекнул чиновников мэрии Уфы за лишний вес

Замечания по поводу веса своих подчиненных Ялалов сделал после доклада замруководителя управления Роспотребнадзора Галины Перминой. Говоря о профилактике гриппа и ОРВИ, она заметила, что многие сегодня, следя за фигурой, меньше едят и таким образом лишают себя важных витаминов и микроэлементов.

- Ну вы наверное по свои коллегам судите, потому что глядя в этот зал, я не могу сказать, что за последний год кто-то сильно похудел, - заметил Ялалов, окинув взглядов подчиненных, и тут же оговорился, что имел ввиду только мужскую часть коллектива.