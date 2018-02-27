Ирек Ялалов упрекнул чиновников мэрии Уфы за лишний вес

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Глава администрации Уфы сегодня на оперативке заметил, что чиновники не сбрасывают лишний вес, давая понять, что они неплохо питаются.
Замечания по поводу веса своих подчиненных Ялалов сделал после доклада замруководителя управления Роспотребнадзора Галины Перминой. Говоря о профилактике гриппа и ОРВИ, она заметила, что многие сегодня, следя за фигурой, меньше едят и таким образом лишают себя важных витаминов и микроэлементов.
- Ну вы наверное по свои коллегам судите, потому что глядя в этот зал, я не могу сказать, что за последний год кто-то сильно похудел, - заметил Ялалов, окинув взглядов подчиненных, и тут же оговорился, что имел ввиду только мужскую часть коллектива.
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