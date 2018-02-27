Ялалов о снеге в Уфе: природа подарила легкий труд, теперь работать
Сегодня, 09:40ГородНаталья Кузнецова
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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке дал поручение подчиненным активизировать работу по уборке снега. Он предупредил, что снегопады ожидаются в течение десяти дней и подчеркнул, что службы ЖКХ должны в этот период отработать за предыдущие месяцы без снега.
- В январе-феврале природа вам подарила легкий труд, сейчас десять дней будет снег, - заявил сегодня на оперативке Ялалов. - Эти два благоприятных месяца не должны вас расслабить.
Глава администрации отметил, что сегодня ""есть определенные замечания" по уборке снега ночью и утром, не уточнив где именно не убрали снег. Он также добавил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время региональный парламент примет закон о благоустройстве населенных пунктов. На основании него, как подчеркнул Ялалов, должны быть сразу же разработаны правила благоустройства муниципалитета.
- Эти правила позволит систематизировать работу по благоустройству, - отметил Ялалов.
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