Ялалов о снеге в Уфе: природа подарила легкий труд, теперь работать

- В январе-феврале природа вам подарила легкий труд, сейчас десять дней будет снег, - заявил сегодня на оперативке Ялалов. - Эти два благоприятных месяца не должны вас расслабить.

Глава администрации отметил, что сегодня ""есть определенные замечания" по уборке снега ночью и утром, не уточнив где именно не убрали снег. Он также добавил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время региональный парламент примет закон о благоустройстве населенных пунктов. На основании него, как подчеркнул Ялалов, должны быть сразу же разработаны правила благоустройства муниципалитета.