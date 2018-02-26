Ирек Ялалов поздравил хоккеиста из Уфы с олимпийским золотом

Глава администрации Уфы поздравил с победой на олимпиаде в Пхенчхане уфимского хоккеиста Андрея Зубарева, игравшего в составе сборной России.

О том, что Ялалова направил Зубареву поздравительную телеграмму сообщила пресс-служба администрации города.

- Достигнутая в результате упорных тренировок и высокого мастерства, Ваша победа принесла безграничную радость уфимцам, в том числе жителям нашей республики и всей страны. Безусловно, Ваш очередной успех будет способствовать привлечению молодежи к этому виду спорта, - говорится в поздравительной телеграмме.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, сразу после победы на олимпиаде Зубарев позвонил в Уфу своему тренеру Василию Чижову, который занимался с ним в течение пяти лет.

Напомним, сборная России на олимпиаде обыграла команду Германии. Это первое для нашей страны золото по хоккею за последние 20 лет.

Андрей Сергеевич Зубарев родился в 1987 в Уфе. Воспитанник уфимского ХК «Салават Юлаев». В настоящее время является игроком петербургского СКА, выступающего в КХЛ.

В 2003 году подписал контракт с клубом «Салават Юлаев», где выступал до 2005 года. В 2005 году был задрафтован в 6-м раунде под общим 187-м номером клубом «Атланта Трэшерз». В 2005 перешел в команду «Ак Барс», где выступал до 2008 года. С 2008 года выступал в команде «Атлант». С 2010 года выступал в АХЛ в составе клуба «Чикаго Вулвз». Провел четыре игры в НХЛ в составе «Атланты». C 2012 года вновь выступал за «Салават Юлаев». 5 мая 2015 года подписал трёхлетний контракт со СКА.

Выступал за сборные России для игроков до 18 лет и до 20 лет. Участник чемпионата мира для игроков до 18 лет 2005 года (сыграл 6 матчей; сборная заняла 5-е место). Двукратный серебряный призер молодежного ЧМ (для игроков до 20 лет), сыграл по 6 матчей на каждом из двух этих турниров.