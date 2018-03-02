Ирек Ялалов: Президент России призвал крупные города дать энергию стране

- В идеологии пространственного развития страны Владимир Путин уделил особое место крупным городам, - прокомментировал "урбанистическую" часть тезисов послания Президента России глава администрации Уфы Ирек Ялалов, присутствовавший на его оглашении. - Российским мегаполисам в новой президентской парадигме определено особое место - центров силы, которые распространяют свою энергию вокруг, служат опорой и двигателем сбалансированного, гармоничного развития всей территории России.

Ирек Ялалов поделился с ИА «Медиакорсеть» впечатлениями об атмосфере в ЦВЗ «Манеж» - участники продемонстрировали «необычайное воодушевление», эмоциональный накал в зале был сопоставим с моментом подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии Крыма в Россию 18 марта 2014 года.

Помимо членов обеих палат Федерального Собрания РФ, к которым по конституции, обращается ежегодного президент страны, на оглашение его текста приглашается деловая и политическая элита страны, включая высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и руководителей крупных муниципалитетов. Послание-2018 в центральном выставочном зале «Манеж» слушали руководители Москвы и Санкт-Петербурга - городов федерального подчинения, а также мэры Уфы, Пскова и Грозного из числа столиц субъектов РФ.

О.Панчихина, И.Ялалов, Р.Ишсарин в ЦВЗ "Манеж" 1 марта 2018 Фото: скриншот с видеотрансляции