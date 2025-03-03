Стали известны результаты исследования воздуха возле горевшего завода в Уфе

Напомним, ночью 3 марта на территории нефтеперерабатывающего завода в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Перед ним люди слышали взрыв, и не только слышали, но и ощутили на себе — дома после него задрожали. Также у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Местные Телеграм-каналы сообщили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников, однако источник Mkset сообщил, что атаки БПЛА не было и предположения людей в соцсетях по данному поводу не подтвердились.