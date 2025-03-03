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Posted 3 марта, 04:16

Published 3 марта, 04:16

Modified 3 марта, 06:03

Updated 3 марта, 06:03

Специалисты озвучили результаты исследования воздуха возле нефтезавода в Уфе

Стали известны результаты исследования воздуха возле горевшего завода в Уфе

3 марта 2025, 04:16
Фото: 1MI.

Специалисты озвучили результаты исследования воздуха возле нефтезавода в Уфе

В Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС озвучили результаты исследования воздуха, возле горевшего минувшей ночью нефтезавода в Уфе, сообщает региональной ведомство в понедельник, 3 марта.

Так, по результатам проведённого контроля воздуха лабораторией Госкомитета возле завода превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается.

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Напомним, ночью 3 марта на территории нефтеперерабатывающего завода в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Перед ним люди слышали взрыв, и не только слышали, но и ощутили на себе — дома после него задрожали. Также у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Местные Телеграм-каналы сообщили, что возгорание могло произойти из-за атаки беспилотников, однако источник Mkset сообщил, что атаки БПЛА не было и предположения людей в соцсетях по данному поводу не подтвердились.

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