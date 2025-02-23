Помогал папе в гараже: взрыв с двумя пострадавшими в Башкирии

Posted 23 февраля, 13:50
Published 23 февраля, 13:50
Modified 23 февраля, 13:52
Updated 23 февраля, 13:52
Несчастный случай произошёл в селе Сейтяково. Двое местных жителей — 17-летний парень и 55-летний мужчина — работали резаком, когда произошёл взрыв газового баллона. Мастера, судя по всему, предварительно не позаботились о том, чтобы обезопасить рабочее место.
У обоих постсрадавших диагностировали ожоги в разных частях тела, в том числе на конечностях и голове. Их срочно доставили в больницу.