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Posted 23 февраля, 13:50

Published 23 февраля, 13:50

Modified 23 февраля, 13:52

Updated 23 февраля, 13:52

Подросток пострадал при взрыве в Башкирии

Помогал папе в гараже: взрыв с двумя пострадавшими в Башкирии

23 февраля 2025, 13:50
Фото: МЧС.

Подросток пострадал при взрыве в Башкирии

В Балтачевском районе Башкортостана при разгерметизации газового баллона получили травмы два человека, сообщили в МЧС в воскресенье, 23 февраля.

Несчастный случай произошёл в селе Сейтяково. Двое местных жителей — 17-летний парень и 55-летний мужчина — работали резаком, когда произошёл взрыв газового баллона. Мастера, судя по всему, предварительно не позаботились о том, чтобы обезопасить рабочее место.

У обоих постсрадавших диагностировали ожоги в разных частях тела, в том числе на конечностях и голове. Их срочно доставили в больницу.

Башкирский пенсионер сгорел заживо в пожаре
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кармаскалинском районе при пожаре погиб 70-летний пенсионер.

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