Помогал папе в гараже: взрыв с двумя пострадавшими в Башкирии

Несчастный случай произошёл в селе Сейтяково. Двое местных жителей — 17-летний парень и 55-летний мужчина — работали резаком, когда произошёл взрыв газового баллона. Мастера, судя по всему, предварительно не позаботились о том, чтобы обезопасить рабочее место.