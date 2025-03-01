mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 05:07

Published 1 марта, 05:07

Modified 1 марта, 05:09

Updated 1 марта, 05:09

Пожар унёс жизнь пожилого уфимца

Плохая электропроводка погубила уфимского пенсионера

1 марта 2025, 05:07
Фото: МЧС.

Пожар унёс жизнь пожилого уфимца

Под Уфой трагически погиб 72-летний мужчина, сообщили в МЧС Башкортостана в субботу, 1 марта.

Несчастный случай произошёл в частном секторе посёлка Лебяжий. Поздним вечером в «112» обратились местные жители, заметившие, что дом их пожилого соседа охвачен огнём. Все попытки остановить пламя перед приездом огнеборцев были тщетны — к моменту их прибытия полыхал уже весь дом.

В одной из комнат без признаков жизни нашли мужчину, им и оказался хозяин дома. Бригада медиков констатировала его гибель.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования в доме.

Фото: МЧС
В Уфе загорелся завод
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о пожаре на крупном предприятии башкирской столицы.

Читайте также:
В Уфе загорелся заводВ Башкирии эвакуировали больницуУфимский ТЦ оцепили пожарные
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#112#Белебей#Пожарные#Мелеуз#Янаул#Инциденты#Гибель#Огнеборцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика