Плохая электропроводка погубила уфимского пенсионера

Несчастный случай произошёл в частном секторе посёлка Лебяжий. Поздним вечером в «112» обратились местные жители, заметившие, что дом их пожилого соседа охвачен огнём. Все попытки остановить пламя перед приездом огнеборцев были тщетны — к моменту их прибытия полыхал уже весь дом.