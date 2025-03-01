Плохая электропроводка погубила уфимского пенсионера

Posted 1 марта, 05:07
Published 1 марта, 05:07
Modified 1 марта, 05:09
Updated 1 марта, 05:09
Несчастный случай произошёл в частном секторе посёлка Лебяжий. Поздним вечером в «112» обратились местные жители, заметившие, что дом их пожилого соседа охвачен огнём. Все попытки остановить пламя перед приездом огнеборцев были тщетны — к моменту их прибытия полыхал уже весь дом.
В одной из комнат без признаков жизни нашли мужчину, им и оказался хозяин дома. Бригада медиков констатировала его гибель.
По предварительной версии, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования в доме.