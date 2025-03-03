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Posted 3 марта, 03:58

Published 3 марта, 03:58

Modified 3 марта, 06:02

Updated 3 марта, 06:02

Пожар произошёл на нефтезаводе в Уфе

На территории нефтезавода в Уфе произошёл пожар

3 марта 2025, 03:58
Фото: 1MI.

Пожар произошёл на нефтезаводе в Уфе

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар минувшей ночью, сообщает МЧС по Республике Башкортостан в понедельник, 3 марта.

Предварительно, огонь вспыхнул возле печи сжигания. В ведомстве отмечают, что угроза для людей, живущих поблизости, отсутствует. О пострадавших в результате происшествия пока неизвестно. Сейчас пожар локализован.

На территории завода организована лаборатория для контроля состояния воздуха.

По информации местных Телеграм-каналов, перед пожаром на нефтеперерабатывающем заводе люди услышали взрыв. Дома поблизости немного пошатнулись, а во дворах у машин сработали сигнализации. Сообщается, что это могла быть атака беспилотников.

— У нас были ужасные толчки в домах все проснулись, — пишет пользовательница по имени Люда.
— Боже, как страшно, какой ужас а, не дай бог, чтобы кто-то погиб, — написал пользователь с ником «С».

Источник Mkset сообщает, что атаки БПЛА на завод в Уфе не было, ранее озвученные предположения очевидцев в соцсетях по поводу атаки дронами не подтвердились.

Недавно жители Республики Башкортостан вспомнили крупнейшую железнодорожную катастрофу в регионе.

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