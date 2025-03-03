На территории нефтезавода в Уфе произошёл пожар

Posted 3 марта, 03:58
Published 3 марта, 03:58
Modified 3 марта, 06:02
Updated 3 марта, 06:02
Предварительно, огонь вспыхнул возле печи сжигания. В ведомстве отмечают, что угроза для людей, живущих поблизости, отсутствует. О пострадавших в результате происшествия пока неизвестно. Сейчас пожар локализован.
На территории завода организована лаборатория для контроля состояния воздуха.
По информации местных Телеграм-каналов, перед пожаром на нефтеперерабатывающем заводе люди услышали взрыв. Дома поблизости немного пошатнулись, а во дворах у машин сработали сигнализации. Сообщается, что это могла быть атака беспилотников.
— У нас были ужасные толчки в домах все проснулись, — пишет пользовательница по имени Люда.
— Боже, как страшно, какой ужас а, не дай бог, чтобы кто-то погиб, — написал пользователь с ником «С».
Источник Mkset сообщает, что атаки БПЛА на завод в Уфе не было, ранее озвученные предположения очевидцев в соцсетях по поводу атаки дронами не подтвердились.
Недавно жители Республики Башкортостан вспомнили крупнейшую железнодорожную катастрофу в регионе.