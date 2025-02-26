В Башкирии эвакуировали больницу

Ранее Mkset сообщал о взрыве в Балтачевском районе Республики Башкортостан. Здесь взорвался газовый баллон, что привело к двум пострадавшим. Всему вино стала работа резаком с опасным предметом. Как итог — разнообразные ожоги, в том числе рук, ног и головы. До этого сообщалось о страшном пожаре в Кармаскалинском районе, в котором погиб 70-летний мужчина.