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Posted 26 февраля, 09:25

Published 26 февраля, 09:25

Modified 26 февраля, 09:40

Updated 26 февраля, 09:40

В Башкирии эвакуировали больницу

В Башкирии эвакуировали больницу

26 февраля 2025, 09:25
Фото: 1MI.
В башкирском городе Стерлитамаке прошла тренировочная эвакуация больницы, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС в среду, 26 февраля.

Спасатели госкомитета Республики Башкортостан по ЧС и сотрудники МЧС скоординировали действия по тушению пожара в медицинском учреждении. Во время тренировки специалисты проверили источники водоснабжения, состояние путей подъезда, потушили условное возгорание и эвакуировали условных пострадавших из больницы.

Ранее Mkset сообщал о взрыве в Балтачевском районе Республики Башкортостан. Здесь взорвался газовый баллон, что привело к двум пострадавшим. Всему вино стала работа резаком с опасным предметом. Как итог — разнообразные ожоги, в том числе рук, ног и головы. До этого сообщалось о страшном пожаре в Кармаскалинском районе, в котором погиб 70-летний мужчина.

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