В Башкирии эвакуировали больницу

Posted 26 февраля, 09:25
Published 26 февраля, 09:25
Modified 26 февраля, 09:40
Updated 26 февраля, 09:40
Спасатели госкомитета Республики Башкортостан по ЧС и сотрудники МЧС скоординировали действия по тушению пожара в медицинском учреждении. Во время тренировки специалисты проверили источники водоснабжения, состояние путей подъезда, потушили условное возгорание и эвакуировали условных пострадавших из больницы.
Ранее Mkset сообщал о взрыве в Балтачевском районе Республики Башкортостан. Здесь взорвался газовый баллон, что привело к двум пострадавшим. Всему вино стала работа резаком с опасным предметом. Как итог — разнообразные ожоги, в том числе рук, ног и головы. До этого сообщалось о страшном пожаре в Кармаскалинском районе, в котором погиб 70-летний мужчина.