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Posted 12 февраля, 05:33

Published 12 февраля, 05:33

Modified 12 февраля, 09:56

Updated 12 февраля, 09:56

В Башкирии хотят поменять правила выгула собак

Собачью жизнь поменяют в Башкирии

12 февраля 2025, 05:33
Фото: mkset.ru.

В Башкирии хотят поменять правила выгула собак

В Республике Башкортостан обсуждают возможность упрощения правил по выгулу и содержанию домашних животных, сообщается в документе профильного Госкомитета в среду, 12 февраля.

Планируется отмена строгих ограничений на количество содержащихся в квартире животных и разрешение выгула собак без поводка за пределами населенных пунктов (н.п.).

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Предлагается изменить текущие запреты на определённое количество животных, которые могут содержаться дома. В новых поправках это количество будет указано как «рекомендуемое».

Также в существующих правилах запрещено отпускать собак гулять самостоятельно. Ведомство хочет разрешить такой выгул за пределами н. п., если собака будет под контролем хозяина. Кроме того, поправками планируется ужесточение требований к выгулам животных. Сейчас собак до 30 сантиметров разрешается вести в отсутствие намордника или поводка, но в новых правилах это исключение уберут.

Собаки все равно будут выгуливаться только в специально отведенных для этого местах. В проекте указано, что выгуливание животных в населенных пунктах должно проходить в местах, определяемых местными властями.

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