Собачью жизнь поменяют в Башкирии

Также в существующих правилах запрещено отпускать собак гулять самостоятельно. Ведомство хочет разрешить такой выгул за пределами н. п., если собака будет под контролем хозяина. Кроме того, поправками планируется ужесточение требований к выгулам животных. Сейчас собак до 30 сантиметров разрешается вести в отсутствие намордника или поводка, но в новых правилах это исключение уберут.