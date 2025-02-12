Собачью жизнь поменяют в Башкирии

Posted 12 февраля, 05:33
Published 12 февраля, 05:33
Modified 12 февраля, 09:56
Updated 12 февраля, 09:56
Планируется отмена строгих ограничений на количество содержащихся в квартире животных и разрешение выгула собак без поводка за пределами населенных пунктов (н.п.).
Предлагается изменить текущие запреты на определённое количество животных, которые могут содержаться дома. В новых поправках это количество будет указано как «рекомендуемое».
Также в существующих правилах запрещено отпускать собак гулять самостоятельно. Ведомство хочет разрешить такой выгул за пределами н. п., если собака будет под контролем хозяина. Кроме того, поправками планируется ужесточение требований к выгулам животных. Сейчас собак до 30 сантиметров разрешается вести в отсутствие намордника или поводка, но в новых правилах это исключение уберут.
Собаки все равно будут выгуливаться только в специально отведенных для этого местах. В проекте указано, что выгуливание животных в населенных пунктах должно проходить в местах, определяемых местными властями.